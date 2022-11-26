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Haberler Ekonomi Akseki Belediye Başkanlığı 5 memur alımı yapacak

Akseki Belediye Başkanlığı 5 memur alımı yapacak

Akseki Belediye Başkanlığı'nın 5 memur alımı yapacağı öğrenildi.

26.11.2022, 10:40

Akseki Belediye Başkanlığı 5 memur alımı yapacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Antalya ili Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" ve "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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