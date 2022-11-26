Herkese kazandıran Efsane Cuma

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar yüzde 50'ye varan Efsane Cuma indirimlerinden faydalanmak için dün sabahın erken saatlerinden itibaren AVM'lere akın etti. İndirim yapan mağazalar, vatandaşlar tarafından deyim yerindeyse talan edildi. İndirimli ürünlerden almak için birbirleriyle yarışan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle mağazalarda zaman zaman izdiham yaşandığı görüldü.

KASIM AYI SONUNA KADAR

"Efsane Kasım", "Efsane Cuma" gibi isimlerle anılan indirim kampanyalarının başlamasının ardından İzmir'de vatandaşlar birçok alışveriş mağazasının önünde uzun kuyruklar oluştururken, indirim için sıkıntılı anlar yaşadı. Ülke genelinde "Efsane Kasım", "Muhteşem Cuma", "Efsane Cuma" ve diğer farklı isimlerle yapılan indirim kampanyaları dün başladı. Kampanyaların başlamasının ardından İzmir'de saat 10.00'da kapıların açılması ile birlikte AVM'lerdeki mağazalara akın başladı. Mağazaya girenler reyondaki ürünleri adeta kapıştı.

Tüm yurtta olduğu gibi dün İzmir'de de bir çok alışveriş mağazası "Muhteşem Cuma" indirimleri nedeniyle alışılmadık görüntülere sahne oldu. Birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. İndirimli ürünlerin satıldığı mağazalara giren büyük kısmı kadın ve genç kızlardan oluşan tüketiciler askı ve reyonlardaki ürünlere hücum etti. İzmir'deki Optimum, Hilltown, Forum Bornova ve İstinye Park gibi AVM'lerdeki mağazalarda+ vatandaşlar ödeme yapmak için de uzun süre bekledi. Mağaza yetkilileri gördükleri ilgiden memnun olduklarını, bu kampanyanın Kasım ayı sonuna kadar sürdürüleceğini belirtti.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN KALDI

İNDİRİM kampanyasından oldukça memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Zaman zaman böyle indirimlerin yapılması çok iyi oluyor. Böylece piyasada sıcak para akışı oluyor ve mağazalar sürümden kazanıyor. Bizler de bu fırsatı kaçırmamak için erkenden mağazalara koştuk. Aradığımız bazı ürünleri kapış kapış satıldığı için bulamadık ama yine de birçok ihtiyacımızı uygun fiyattan karşılama fırsatı yakaladık" diye konuştular.

TOLGA TEKİN