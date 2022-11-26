Valilik projesiyle 300 kişiye istihdam

İZMİR Valiliği himayesinde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü yürütücülüğünde, Bayraklı, Karabağlar ve Konak kaymakamlıkları ortaklığında hayata geçirilen "Büyük Düşün, Gerçekleşsin Projesi" ile 18-40 yaş arası 300 kişiye istihdam fırsatı sunulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) aracılığıyla sağlanacak hibe desteğiyle gerçekleştirilecek proje 18 ay sürecek ve söz konusu üç ilçede meslekî eğitim kursları açılacak. Kurslara kentin tüm ilçelerinden başvuru alınacak. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, araştırmalar sonucunda 2 milyon 408 bin 589 TL bütçeli projenin; kaynakçılık, metal levha işleme ve CNC tezgâh operatörlüğü alanlarında uygulanmasının kararlaştırıldığını söyledi. Kurslar 4 ayrı okulda ocak ayında başlayacak.

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