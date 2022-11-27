Çocuk giysilerinde süs objelerine yasak geldi

Avrupa ülkelerinde çocuk ve bebek giysilerinde süs gibi küçük cisimler nedeniyle görülen boğulma tehdidi Türkiye'yi harekete geçirdi. Avrupa Birliği Hızlı Uyarı Bilgi Sistemi'ne bildirilen 34 bebek ve çocuk giysisinin 29'unun boğulma riski, geri kalanların da yaralanma riski nedeniyle güvensiz bulunduğu bildirilirken, Türkiye'de de bu konuda üreticiler uyarıldı. Artık bebek ve çocuk giysilerinde yutma nedeniyle boğulma riski yaratabilecek süs ürünlerine yer verilmeyecek.

34 ÜRÜNDE SORUN YAŞANDI

Ticaret Bakanlığı'nca ihracatçılara gönderilen yazıda, 21 Kasım 2022 itibarı ile 2022 yılı başından itibaren AB Hızlı Uyarı Bilgi Sistemi'ne (RAPEX) toplam 71 adet ürün bildirildiği, bunlardan 49'unun tüketici ürünlerine yönelik olduğu ifade edildi. Bunların 34 adedini bebek ve çocuklara yönelik çeşitli giyim ürünlerinin oluşturduğu tespit edilirken, bildirimi yapılan 34 bebek ve çocuk giysisinin 29'unun boğulma riski, geri kalanların da yaralanma riski nedeniyle güvensiz bulunduğu bildirildi.

SÜSLERDE BOĞULMA RİSKİ

Başta bebek ve çocuklara yönelik giyim ürünleri olmak üzere, üretilen tekstil ürünlerinde, çoğunlukla üzerlerinde bulunan süs gibi küçük cisimler nedeniyle güvensizlik tespit edildiği ifade edilen yazıda, söz konusu ürünlerde boğulma ve yutma gibi nedenlerle ortaya çıkan güvensizlik tespitlerinin yıllardır yapıldığı hatırlatıldı. Bakanlık, bu sebeple Türkiye'deki üreticileri uyararak iç ve dış piyasada satışı yapılan bebek ve çocuk giysilerinde boğulma riski yaratabilecek süs ürünlerine yer verilmemesini istedi. İç piyasaya arz edilen ürünlerle ilgili güvenlik denetimlerinin piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında 9 farklı kamu kuruluşu tarafından sürdürüldüğünü, denetimlerin koordinasyonunun ise Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldığı belirtilen yazıda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na aykırı olduğu tespit edilen ürünler için idari para cezaları başta olmak üzere çeşitli cezalar verildiği kaydedildi. AB üyesi ülkelere ihraç edilen ürünlerin de ilgili kanuna göre, piyasaya arz edilmiş sayıldığına dikkat çekilen yazıda, AB'ye ihraç edilen bu tip ürünler için de Ürün Güvenliği Kanunu kapsamında yaptırım uygulanması gerektiğine işaret edildi.

BARIŞ ŞİMŞEK