Su ürünleri desteklemesine başvurular 23 Aralık’ta son

SU ürünleri yetiştiriciliği desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticiler, 23 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği' yürürlüğe girdi. Tebliğ, Bakanlık onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kayıtlı yetiştiricilere yapılacak desteklemeleri kapsıyor. Ürün desteklemesi kapsamındaki türler, alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, benekli alabalıklar) olarak belirlendi.

DESTEKLEME almak isteyen yetiştiriciler, en geç 23 Aralık mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurarak istenen belgeleri teslim edecek. Son müracaat tarihine kadar başvuruda bulunmuş yetiştiricilerin, aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları, en geç 6 Ocak 2023'e kadar teslim edilebilecek.

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