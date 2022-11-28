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Haberler Ekonomi Bakan Nebati, Suudi heyetiyle bir araya geldi

Bakan Nebati, Suudi heyetiyle bir araya geldi

28.11.2022

Bakan Nebati, Suudi heyetiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ve beraberindeki heyeti İstanbul'da kabul etti. Nebati görüşmeye ilişkin "Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" dedi. Öte yandan Suudi Arabistan ve Merkez Bankası (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi müzakerelerinin son aşamasına geldi. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız." ifadelerini kullanmıştı.
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