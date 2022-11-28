‘Growtech, tarımda küresel gücümüzü gözler önüne serdi’

Antalya'da bu yıl 21'inci kez düzenlenen dünyanın en büyük örtü altı tarım (seracılık) sektörü fuarı Growtech'in Direktörü Engin Er, Hafta Başı Sohbetleri'nde uluslararası organizasyona ilişkin gözlemlerini aktarırken, "Stratejik sektörlerin başında gelen tarımda ülkemizin gücü ve küresel dünyadaki potansiyelimiz fuar sayesinde bir kez daha gözler önüne serildi" dedi.



● Başarıyla biten Growtech fuarının ülkemiz ve dünya tarım sektörü için önemi nedir?

Bu yıl 21'inci kez düzenlenen Growtech'te tarım profesyonelleri ve sektörün yerli yabancı büyük markalarını buluşturmanın heyecanını yaşadık.

27 ülkeden 571 katılımcı firmayı bir araya getirdi.

Growtech önemli bir uluslararası ticari platform haline geldi. "Keşfet, Büyüt, Kazan" mottosu ile profesyonel ziyaretçilere tarım sektöründeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri, ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma fırsatı sunduk. Stratejik sektörlerin başında gelen tarımda ülkemizin gücü ve küresel dünyadaki potansiyelimiz bir kez daha gözler önüne serildi.



YENİ ÜRÜNLER TANITILDI

● Fuara katılan firma sayısındaki önemli artış sizce neye bağlı?

4 gün boyunca 120'den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık.

Growtech, tarım sektöründe referans fuarlardan biri haline geldi. Fuar boyunca alım heyetlerinin ikili ticari bağlantılar sayesinde yıllardır çok başarılı bağlantılara imza attığını memnuniyetle görüyoruz.

Örtü altı tarımda dünyanın en büyük fuarı Growtech; önde gelen tarım profesyonellerini buluşturdu. Fuarda tüm firmalar yeni ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Çiftçiler geniş katılım gösterirken, büyük ürünlerin bayileri, distribütör olmak isteyenler ve tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen firmalar da fuarın ziyaretçileri arasındaydı.

Önümüzdeki yıl daha çok katılımcıyı daha geniş bir alanda ağırlamak istiyoruz.



● Growtech'in bu seneki etkinlikleri arasında neler öne çıktı?

Evet her yıl programı daha da geliştirmeye ve zenginleştirmeye devam ediyoruz. Growtech Fuarı'nda bu yıl da farklı etkinliklere ev sahipliği yaptık.

Tarımsal üretime katma değer katan ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi çalışmaları destekleyen Growtech'te Antalya Ticaret Odası işbirliği ile ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ve Antalya Teknokent organizasyonunda Bitki Islahı Proje Pazarı ve Kazanan Projeler Melek Yatırımcılarla Buluşuyor etkinlikleri gerçekleşti. Jürinin belirlediği farklı kategorilerdeki ödüller de sahiplerini buldu. Melek yatırımcılar etkinliği başarılı projelere fırsat sunan bir etkinlik oldu. Ayrıca değerli isimlerin sunumlarıyla renklenen "Tarım Sohbetleri" geleceğe yönelik ufuk açıcı paylaşımlara sahne oldu.

CONNECT PLATFORMU İLE İŞLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR



● Growtech Connect Platformu uygulaması neler sağladı?

DİJİTALLEŞMEYE yönelik bakış açımız ile Growtech Connect Platformunu geliştirdik. Katılımcı ve ziyaretçilerimize bu uygulamayla, yıl boyu işlerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Bu sayede platformu ile fuar sonrasında da gerçek zamanlı iletişim ve etkileşimi sağlayarak Growtech'ten aldıkları verimi artıracaklar. Katılımcılar, standını ziyaret eden kişilerin ve kuruluşların bilgilerine sahip olabilecek ve ziyaretçiler de katılımcılar ile ilgili detaylı bilgiyi mobil cihazları aracılığı ile kendi profillerine kaydedebilecekler. Platform fuar sonrasında da gerçek zamanlı iletişim ve etkileşimi sağlayarak verimi artıracak. Aynı zamanda bir diğer yeniliğimiz ise dijital katılımcı listemiz. Tüm katılımcılarımızın detaylı bilgilerini web sitemizde yayınlıyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimiz fuar başlamadan önce katılımcılarımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor ve katılımcılarımıza mesaj gönderebiliyorlar. Fuar alanına gelmeden randevularını alıyorlar. Bu çalışmayla katılımcı ve ziyaretçilerimizin daha kolay ve sürdürülebilir ilişki kurmalarını amaçladık.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ