Mavi bayraklı plaj sayısı 531’e yükseldi

DÜNYANIN en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrakta İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü sırada yer alan Türkiye'de, her geçen yıl mavi bayraklı plaj sayısı artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği mavi bayrak ödüllerinde 2018'de 459, 2019'da 463 mavi bayrağın dalgalandığı Türkiye sahillerinde, bu sayı 2020'de 486'ya, geçen yıl 519'a, bu yıl da 531'e yükseldi. İller bazında ise en fazla mavi bayrak 229 ile Antalya'da dalgalanıyor. Antalya'yı 111 mavi bayrak ile Muğla, 66 mavi bayrakla da İzmir takip ediyor. Aydın'da 36, Balıkesir'de 31, Samsun'da 13, Çanakkale'de 12, Mersin'de 11, Kocaeli'de 7, Bartın'da 3, Kırklareli, Sakarya ve Ordu'da 2'şer, Van'da ise 1 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

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