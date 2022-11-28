Yabancı firmalar İZTO’da buluştu

İZMİR'İN ticari hacminin büyümesinde büyük rol üstlenen yabancı sermayeli firmalar, İzmir Ticaret Odası (İZTO) çatısı altında buluştu. İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, kentte 2 bin 865 yabancı sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi. Açılışta Kızılgüneşler ve İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz konuştu. Etkinliğe, İtalya Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Valerio Giorgio, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, İZTO Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir ile Nevzat Artkıy, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya Hazırbulan ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ömeroğlu katıldı.

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