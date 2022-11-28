Yeni mezun 90 bin genç istihdam edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB kanalıyla yılbaşından bu zamana kadar KOBİ'lere 8,3 milyar lira kaynak sağladıklarını belirterek, "Bu kaynağın yaklaşık 7 milyar lirasını, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında 47 bin 500 işletmeye aktardık. Yeni mezun 90 bin genç, KOSGEB'in bu programı sayesinde ilk kez istihdam edildi." ifadelerini kullandı. KOSGEB'in, Nisan 2021'de Mikro ve Küçük İşletmelere yönelik Hızlı Destek Programı'nı başlattığı, bu 2 dönemde 12 bin işletmeye 367 milyon liralık işletme sermayesi desteği verildiği bildirildi.



DESTEK TUTARI ARTIRILDI

Program kapsamında 10 Ekim'e kadar başvurularını yapan işletmelerin, ilave personeli istihdam ederek, 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den istihdam başına 125 bin lira olan ödemeyi talep edebileceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefleyen programda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebiliyor. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra meslek lisesi, teknik lise veya mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabiliyor. Desteği kullanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle KOSGEB'e geri ödemede bulunacak. Geri ödemede, herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak. Desteğin ilk geri ödeme taksitleri Eylül 2024'te başlayacak."

KAMUYA 602 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATANACAK

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 602 kişinin atamasını yapacak. Atamalar için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım Çarşamba günü tören düzenlenecek. Hak sahiplerinden 200'ünün ataması avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı, kimyager, Kur'an kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara gerçekleştirilecek.