Kadınlar üretiyor yurtdışına satıyor

İzmir'de 300 ortağıyla Türkiye'nin en büyük kadın kooperatiflerinden olan 'SS Karşıyakalı Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi' kadın istihdamında önemli rol oynuyor. El işi örgülerden çini işlemelerine, oyuncaklardan hediyelik eşyalara kadar kendi el emeği göz nuru ürünlerini hem marketlere hem de internet satış siteleri aracılığıyla satarak aile bütçelerine katkı sağlayan kadınlar takdir topluyor. Karşıyakalı kadınlar, üretimin yanı sıra kafe de açarak büyümesine devam etti. Sosyolog ve çocuk kitabı yazarı olan Kooperatif Başkanı Gülnur İspir, "Kooperatifimizi her geçen gün büyütmeye devam edeceğiz. Kadın istihdamını yükselteceğiz" dedi.

'KAFEMİZ FAALİYETE GEÇTİ'

İzmir Karşıyaka'da 2015'te kadınları üretime dahil etmek amacıyla kurulan SS Karşıyakalı Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi büyüyor. 300 ortağıyla dikkat çeken kooperatif, üretim yaptığı alanın önündeki bahçeye kafe de açtı. Kadın istihdamını ve üretimini büyütmek isteyen Kooperatif Başkanı Gülnur İspir, "Bu amaçla kafemizi faaliyete soktuk. Ellerimizle yaptığımız ürünleri alıcılarımızla buluşturacağız. Üyelerimiz kooperatifçilik üzerine elde ettikleri tecrübeleri, faaliyetleri, gelecek planlarını paylaşacak. Amacımız onların yeteneklerini ve yaratıcılıklarını değerlendirmeleri ve kazanç elde etmelerini sağlamak" diye konuştu.

'14 ORTAKTAN 300'E ULAŞTIK'

İspir, "14 ortakla başladık, şu anda 300 kişiyiz. 258 ortak, 40 da yararlanıcımız var. Ortak sayısı baz alındığında ülkenin en büyük kadın kooperatifiyiz. Farklı alanlarda üretim yapıyoruz. 80 kişiye yakın kadınımız bebek kıyafeti üretiyor. Farklı firmalarla çalışıyoruz. İngiltere ve Kıbrıs'a kadar el örgüsü ihracatı yapıyoruz. Özel tasarım çinilerimiz var, gıdalarımız var. Kurabiyeler, dondurulmuş gözleme ve börekler yapıyoruz. Dondurulmuş gıda ürünlerini piyasaya süren ilk kadın kooperatifiyiz. Yoğunlukla Tire Süt Kooperatifi ile çalışıyoruz. Karşıyaka Belediyesi'nin bize tahsis ettiği bir kompleksimiz var. Dikiş, hediyelik eşya ve takı faaliyetlerimiz de aktif. Örgü siparişlerine yetişmek için yeni iş ortakları arıyoruz. Kazak, bebek hırkası, bere, atkı, eldiven örebilen kadınlar bize başvursun" dedi.

BİR AYDA 4 BİN LİRA KAZANÇ

Kadınların örgü örerek ayda 500 ila 4 bin lira arasında para kazanabildiğine dikkat çeken İspir, "Kooperatifimizde eldiven, kazak, bebek hırkası, bere, kaşkol gibi yün örgüyle yapılabilecek her ürünü yapıyoruz. Kooperatif binamızda ayrıca könbe, kalburabastı, şekerpare, trivirya, Girit kurabiyesi gibi ürünleri, son derece hijyenik ortamda üretiyoruz. Gıda ürünlerimiz katkı maddesi ve koruyucu içermiyor. Hediyelik eşya ve bez bebek yapan arkadaşlarımız da var. Gıda ürünlerimizi çeşitli kooperatif ve marketlere veriyoruz" dedi.

KARENK MARKASIYLA SATIŞ

KARENK markasıyla hediyelik eşyadan el işi ürünlere, çini işlemelerden oyuncaklara kadar birçok ürünün tanınmış internetten satış siteleri üzerinden pazarlandığını belirten İspir, "Ülkemize bir marka kazandırdık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İzdoğa ve İztarım ile de çalışıyoruz. Belediyenin Sasalı'daki kafesine gıda ürünlerini biz gönderiyoruz. Gezen tavuk yumurtasından un ve süt ürünlerine kadar kaliteden ödün vermeden satış yapıyoruz. Çarşamba günleri Bostanlı Pazarı'nda gözleme standı açıyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN