Sırada EYT, asgari ücret ve emekliye zam var

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını gelecek hafta yapacak. Yeni yılda 3500 lira olan en düşük emekli aylığı artacak, asgari ücret ölçü olacak, 36000 ek gösterge farkı maaşlara eklenecek.

PRİMDE 3 HARFE DİKKAT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan EYT yasa taslağının kimleri kapsayacağı, borçlanma, yaş kriterine ilişkin ayrıntılar Kabine gündemine geldi. EYT'yi bekleyenler yaşını hesaplıyor, gününü sayıyor, ya da borç yapılandırması için araştırma yapmaya devam ediyor. Hizmet dökümlerinin dikkatli incelenerek, primlerde eksiklik, çizelgede başkalarına ait isim olup olmadığına bakılması hayati önem taşıyor. Primlerde 'k, ş, s' harfleri ciddi bir problem yaratıyor. Bu harfler, 'Kontrollü, şüpheli, sahte ve paravan işyeri' anlamına geliyor. Sahte şirketler primleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemeyince bu sigortalar iptal ediliyor. Emekliliğe hak kazanılsa bile sahte sigortalı olarak yapılan bildirimlere ait hizmetler siliniyor. Hizmet dökümünü incelerken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ay olarak 30 gün, yıl olarak da 360 günü esas aldığını unutmamak gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir televizyon kanalında borçlanmanın işe başlangıç tarihini geriye çekmeyeceğine dair değerlendirmesi kafaları karıştırmıştı. SSK, Bağ-Kur kapsamındakiler için sigortalı girişten önceki borçlanmaların niteliği ne olursa olsun hizmet borçlanması başlangıç tarihini geriye çekiyor. Ancak devlet memurları için bu söz konusu değil.

BORÇLANMA ÇÖZÜLDÜ

Memuriyet öncesi askerlik hizmeti 23 Mayıs 2002'den önceyse emeklilik yaşını etkiliyor ama işçilerde olduğu gibi sigortalılık başlangıç süresini borçlanma kadar öne çekmiyor. Bilgin'in sözleri de bu gruptakileri kapsıyor. Maliyetin çok daha yüksek olmaması için Aralık ayında borçlanma için mutlaka başvuruda bulunulması gerekiyor. EYT dışında kalanlar da prime göre kademeli olarak emekli olacak.

16 YAŞINDA BAŞLAYANLAR

Yasa taslağında 8 Eylül 1999 tarihi esas alınırken 16 yaşında sigortalı çalışanların günleri ilave olacak, ancak işe başlangıç tarihi geriye çekilmeyecek. SSK'lı çalışan kadınlar 20, erkekler 25 yılda 5000 günle emekli olacak. Devlet memurları da Bağ-Kur'lular gibi kadında 7200, erkekte 9000 günle emekli olacak. Sigortalı çalışmaya 2008 öncesinde başlayan ve birden fazla statüde çalışanların hizmet birleştirmesi suretiyle emekliliğinde son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde çalışılmış ise o statünün koşulları aranıyor. Sürelerin eşit olması durumunda son çalışılan statü dikkate alınıyor. 2008 sonrası çalışmaya başlayanlarda ise son 7 yılda değil, tüm çalışma yaşamı boyunca en fazla çalıştığı statüye bakılıyor.

2520 GÜN DİKKATE ALINIR

Son 7 yıl ile kastedilen takvim yılı değil, prim günü. Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir yıl 360 gün, 7 yıl ise 2520 gün. Buna göre, son 2520 prim gününde en fazla hangi statüde prim günü bildirilmiş ise o statüden emekli olunur.