Son dakika: Başkan Erdoğan Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek

Asgari ücret ve EYT düzenlemesi gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında saat 18:15'te kritik bir görüşme gerçekleşecek. Görüşmede emeklilik yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak.

ANKARA'DA EYT VE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Belediyelerin SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Külliye'de bu konu ile ilgili çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek olan Bakanların dört gözle beklenen EYT ve asgari ücret zammı ile ilgili de çalışma yapması bekleniyor.

TALEP GELDİ, BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiren AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında söz alan bir belediye başkanı, belediyelerin en büyük sorunlarından biri olan SGK ve vergi borçlarının yapılandırılmasını talep etti. Talep üzerine Başkan Erdoğan talimat verdi. Bu akşam Külliyede konu ile ilgili çalışma yapılacak.