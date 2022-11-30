Sözleşmelilere kadro iş ve tayin garantisi

KAMUDA üç yılı dolan 520 bin sözleşmeliye (4B) memurluk yolu açıldı. 31 Aralık 2022 itibariyle ilk etapta üç yılını dolduran 424 bin kişi, kalanlar da süreyi doldurduğunda kadroya geçecek. Ayrıca kurumlar arası yer değişikliği hakkı ve eş durumundan tayin hakkı kullanılabilecek

Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışanların, memurluğa geçme hakkı kazanması ve birçok haktan faydalanacak olması memnuniyetle karşılandı. Düzenlemeyle birlikte, aday memurlukta temel eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından asalet onaylanacak. İsteyen sözleşmeli olarak devam edebilecek. Sözleşme üç yıl uzatılabilecek, sürenin sonunda isterlerse memurluk için başvuruda bulunulabilecek.

YEMEK ÜCRETİ YARDIMI

Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri 5434 sayılı Emekli Sandığı kanunu uyarınca ödenecek, emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkat alınacak. Aday memurluktaki süreler de derece yükselmesine dâhil edilecek. Yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek, yemek ücreti yardımı verilecek. Sözleşmeli olarak çalışılan yıllar hizmete dâhil edilecek. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları, görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga (ortadan kalkacak) olacak.

KURUMLAR ARASI NAKİL

Memurluğa geçen personelin iş güvencesi olacak, disiplin hükümleri dışında görevine son verilemeyecek. Dört yıllık sürecin ardından kurumlar arası nakil hakkı elde edilecek. Kurum için yer değişikliği talebi münhal (boş) kadro olursa yapılabilecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacaklar. Eş, sağlık ve özel durumlara göre diğer eş kamu personeli olmasa dahi yer değişikliği hakkı tanınacak. Doğum yapan çalışanların memuriyeti sürecek. Mahalli idarelerde çalışan sözleşmelilerden kadroya geçenler sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecek. Sözleşmeli personel SSK'lı olup kadroya geçmeleri halinde Emekli Sandığı mensubu olacak.

EYT VE SÖZLEŞMELİLER İÇİN TARİH AÇIKLANDI

SÖZLEŞMELİ personellerin memurluğa geçişi ve EYT konusunda bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Bu adımların 2022 sonuna kadar hayata geçirildiğine şahit olacağız. Sözleşmeli personel ve EYT'lileri yasal düzenlemeye kavuşturacğız" ifadelerini kullandı.