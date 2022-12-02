Bankalar faiz indirimi sonrası harekete geçti

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz indirimi kararının ardından birçok bankada faiz oranlarında indirime gidildi. Garanti Bankası, Avans Hesap aylık akdi faiz oranını yüzde 1.36'ya, gecikme faiz oranını ise yüzde 1.66'ya düşürdü. Öte yandan, bankanın kampanyasında 12 aya kadar masrafsız ve komisyonsuz bir şekilde taksitlendirme avantajı da bulunuyor. Halk Bankası ise kredi kartı ve nakit avans faiz oranlarında değişikliğe gitti. Yüzde 1,50 olan faiz oranı yüzde 1,36'ya düşürüldü. Gecikme faiz oranı ise, yüzde 1,80'den yüzde 1,66'ya indirildi. Ziraat Bankası da, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranını yüzde 1,36, gecikme faiz oranını da yüzde 1,66'ya çekti.

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