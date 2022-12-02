EYT’de çalışan ve işverenin yüzü gülecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesini heyecanla beklerken, hem çalışan hem işverenin yüzünü güldüren iki müjdeli haber geldi. EYT'li olup da çalışmaya devam edenler için de normal çalışanlarda olduğu gibi 5 puanlık sosyal güvenlik prim desteği verilecek

KGF'DEN UYGUN FAİZLİ KREDİ

İşverenlere emeklilik hakkı kazananların kıdem tazminatını ödemesi konusunda Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi desteği sağlanacak. Beş puanlık indirimle işverenin maliyeti yüzde 19.5'a inecek. Asgari ücret zam komisyonunun toplantı takvimi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gelen TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin'e işverenlerin EYT konusundaki beklentilerine ilişkin çalışmayı sunan Akkol, bu ay Meclis'e gelmesi beklenen EYT düzenlemesine ilişkin, "Emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın oranı yüzde 80. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Emeklilerle normal çalışalar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bakan Bey bunun müjdesini paylaştı. Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağını da açıkladı" dedi.

İŞVERENİN MALİYETİ DÜŞÜYOR

Kıdem tazminatı için KGF'den uygun faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. EYT yasası Meclis'ten çıkar çıkarmaz Hazine destekli kredi uygulaması da devreye alınacak. Öte yandan, emekli çalışanın sigorta prim ücretinin yüzde 37.5'inin yüzde 24.5'i işverenden kesiliyordu. 5 puanlık farkla işverenin maliyeti yüzde 19.5'a inecek.