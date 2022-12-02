İzmir Doğalgaz 5 bin fidana hayat verdi

İzmir Doğalgaz, Ege Orman Vakfı iş birliği ile çalışanları adına 5 bin fidanlık İzmir Doğalgaz Çalışanları Hatıra Ormanı'nı oluşturdu. İzmir Doğalgaz çalışanları ve yöneticileri, İzmir-Kınık ağaçlandırma sahasında oluşturulan ormanı ziyaret ederek fidanları toprakla buluşturdu. Sürdürülebilir olarak ağaçlandırma çalışmalarına destek veren İzmir Doğalgaz onuncu ormanı ile doğaya, temiz havaya ve gelecek nesillere önemli bir katkı sağladı. Genel Müdür Ahmet Yetik, "Çevre ile ilgili yaptığımız çok sayıda çalışmanın bir parçası olan ağaçlandırma çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir. Değerli iş birliği için Ege Orman Vakfı'na da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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