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Haberler Ekonomi Tarım Bakanlığı'ndan süt ürünlerine yeni düzenleme

Tarım Bakanlığı'ndan süt ürünlerine yeni düzenleme

2.12.2022

Tarım Bakanlığı’ndan süt ürünlerine yeni düzenleme
TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirliyor. Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde "köy", "ev", "geleneksel, çiftlik" ve "yüzde 100" gibi ifadelerin yer almayacağı hususuna yönelik düzenleme yapıldı. Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken, bu oran yüzde 0,8'e düşürüldü.
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