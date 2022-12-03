‘Geleceğe bırakacağımız en büyük miras tarım’

Yeni Asır, önemi giderek artan tarım sektörünü İzmir'de buluşturuyor. 5 Aralık Pazartesi günü İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek 'Tarım Buluşması' etkinliği sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Tarımın Büyük Dönüşümü mottosu ile düzenlenecek buluşmada iki panel ve bir özel oturum yapılacak. Bu önemli buluşma öncesinde gazetemize açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener "İzmir Ticaret Odası olarak, gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en büyük miras olan tarımın bugününü ve geleceğini konuşacağımız Yeni Asır 1. Tarım Buluşması'na ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü de, "Ülkemizin savunma teknolojileri, e-devlet, finansal, sanayi, ticaret ve oyun çözümlerindeki başarılı bilişim atılımlarını ve yerlileşme çözümlerini akıllı tarım teknolojilerinde de gerçekleştirmesi mümkündür" ifadelerini kullandı.





TİTİZ BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

İzmir Ticaret Odası merkez binasında, bu yıl ilki gerçekleştirilecek "Tarım Buluşmaları İzmir" etkinliğinin açılış konuşmalarından birini yapacak olan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener "Ülkemizin köklü basın kuruluşlarından Yeni Asır, yeterli ve kaliteli gıdaya ulaşmanın yanında ekonomik kalkınmanın da güçlendirilmesi açısından önemli bir rol üstlenen tarım sektörünün yaşadığı dönüşümü konu alan kapsamlı bir panel programı oluşturdu. Kendilerine titiz çalışmaları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"KENDİ TEKNOLOJİMİZİ GELİŞTİREBİLİRİZ"

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü de, akıllı tarım ve hassas tarım ekipmanlarını ülkemizde üretmenin önemine dikkat çekti. Güdücü, "Halihazırda, ithal etmek zorunda kaldığımız, özellikle akıllı tarım ve hassas tarım ekipmanlarını Türkiye'de üretmek hem ithal ikamesi anlamında hem de daha sonra burada yaratılan teknolojilerin yurt dışına satışı ve gelir elde edilmesi açısından oldukça önemlidir" diye belirtti. Akıllı tarım uygulamalarının da elzem olduğunu vurgulayan Güdücü, "Birkaç örnek vermek gerekirse, geliştirilecek akıllı sulama sistemleri ile daha az su kullanımı, akıllı ilaçlama yöntemleri ile her ilaçlama döneminde yüzde 70-90 arası tasarruf sağlanabilecektir. Bu sayede, tarım ilacı kalıntıları sebebiyle ürünlerimizin ihracat pazarlarından geri dönüşleri de engellenebilecektir" dedi.