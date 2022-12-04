Altın ve gümüş zincirleri kırdı

ALTIN fiyatlarında yükseliş sürürken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Sekiz aydır baskılanan altın, gümüş fiyatları ve pariteler zincirlerini kırdı. Kasım ayında yükselişine başlayan enstrümanlarda yeni zirveler yolda. Yılın son çeyreği, ilk çeyreği gibi olabilir" dedi. Gram altının 1.085 lira, ons altının 1.804 dolar, gümüşün gramının 13,93, ons gümüşün 23,23 dolar seviyelerini gördüğünü belirten Memiş, "Yetmez ama yükseliş başlangıcı için iyi bir gelişme. Altının gram fiyatında 1.100 lira, ons altında 1.830 dolar, gümüş gramda 14,50 lira, ons gümüşde 24 doları, euro/dolar paritesinde 1,06, pound/dolar paritesinde 1,2350'u direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Aralık ayında yeni rekorlara hazırlıklı olmak gerek. Fed'in Aralık'ta 50 baz puan faiz artırma beklentisi yüzde 80'e yükseldi. Fed'in yumuşaması emtia ve paritelerin yükselişinde etkili olmuştu. Dolar endeksi 104,65 seviyesine geriledi. 2023'ün ilk çeyreğinde 100 seviyesinin altında 90-95 aralığında dengelenme süreci devam edecek" ifadelerini kullandı.

SATIŞ İÇİN BEKLENMELİ

BU ay altın, gümüş ve paritelerin konuşulacağını vurgulayan Memiş, "Varlıklarını koruyan, sabreden kazanıyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde de büyük bir ivme kazanacak başta altın olmak üzere yatırım emtialarını tutmak ve bozmamak gerekiyor" diye konuştu.

BORSA KAZANDIRDI DOLAR DÜSÜSE GEÇTİ

BU hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,82 kazançla 4.962,97 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,91 artışla 1.069 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91 kazançla 7 bin 162 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,05 değer kaybederek 18,6310 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,81 artışla 19,5030 lira oldu. Geçen hafta 22,5670 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, yüzde 1,08 kazançla 22,8100 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,69 değer kazanarak 19,8220 liradan alıcı buldu.

FATİH ŞENDİL