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Haberler Ekonomi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 9 Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

04.12.2022, 09:23

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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