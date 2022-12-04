Gıdada ‘bal’lı oyuna Tarım Bakanlığı engeli

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2012-2022 yılları arasında toplamda 1.887 firmaya ait 4.164 taklit ve tağşiş ürünü kamuoyuna ifşa ederken, sahte gıda ürünlerinin başında bal geldi. Balı et ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, alkollü ve alkolsüz içecekler, çikolata, enerji içecekleri, kahve, şekerli ürünler ve baharatlar takip etti. Baldaki sahtecilik öyle bir boyuta ulaştı ki son dönemde özellikle "beta fruktofuranoza" adlı bir enzim sayesinde bal görünümündeki glikoz şurubu raflarda tüketiciye sunulmaya başlandı.

BARIŞ ŞİMŞEK