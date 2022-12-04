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Haberler Ekonomi Kasımda en çok Fiat Renault ve Ford satıldı

Kasımda en çok Fiat Renault ve Ford satıldı

4.12.2022

Kasımda en çok Fiat Renault ve Ford satıldı
TÜRKİYE otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasım ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar, Fiat, Renault ve Ford oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocakkasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 oldu. Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021'e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 arttı. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 14 bin 297 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 9 bin 234 satışla Renault ve 9 bin 83 satışla Ford takip etti. Toyota, 5 bin 613 satışla dördüncü, Peugeot 5 bin 149 satışla beşinci sırada yer aldı.
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