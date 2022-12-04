Söke pidesine coğrafi işaret tescili

AYDIN'IN Söke ilçesine özgü "Söke pidesi" coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı.

Söke Ticaret Borsasınca geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun kabul edilmesi nedeniyle tören düzenlendi. Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, programda, sürecin başından sonuna kadar destekte bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Yavuz ise "Karar turizm için önem taşıyor. İtalyanların pizzası varsa bizim Söke'mizin de pidesi var" dedi.

İHSAN KARATAŞ