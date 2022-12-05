Enflasyon oranı açıklandı!

Son dakika haberi...Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu. Milyonların maaşlarını etkileyecek Kasım 2022 enflasyon oranı için TÜİK duyuruda bulundu.

'KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK' SORUSU YANIT BULDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Aralık Pazartesi bugün enflasyon oranı için saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulundu. Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak Kasım ayı verilerine ilişkin enflasyon beklentisi anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,10 oldu. Enflasyon anketine katılan ekonomistlerin Kasım 2022 için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

2022 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 70,18

Enflasyon oranı (TÜFE) Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 10,84

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 4 aylık enflasyon verisi 10,84 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 4 aylık yüzde 11,84 olarak netleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI SABİTLENDİ

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve 12 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen kira artış oranı, yapılan düzenleme ile 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.