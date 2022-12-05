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Haberler Ekonomi Süleyman Demirel Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 6 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

05.12.2022, 09:56

Süleyman Demirel Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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