Tarımın kalbi İzmir’de atacak

Dünyada yaşanan son pandemiyle önemi bir kez daha ortaya çıkan tarım sektörünün kalbi bugün İzmir'de atacak. Yeni Asır Gazetesi öncülüğünde düzenlenecek "Yeni Asır Tarım Buluşması" İzmir Ticaret Odası'nda bugün gerçekleştirilecek. Sektörün önde gelen isimlerini buluşturacak etkinlik 09.30'da başlayacak. Zirvede sürdürülebilir tarımdan tarımın dijitalleşmesine kadar birçok önemli konu konuşulacak. Ayrıca iklim değişikliği ekseninde tarım perspektifi de ele alınacak.



DÖNÜŞÜM VURGUSU

"Tarımın Büyük Dönüşümü" mottosu ile düzenlenecek buluşmanın açılış konuşmalarını Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener yapacak. Açılış konuşmalarının ardından "Türkiye Yüzyılında İklim Değişikliği Ekseninde Sürdürülebilir Tarım Perspektifi" isimli özel oturum gerçekleştirilecek. Bu özel oturumda Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bir sunum yapacak.





İKİ PANEL YAPILACAK

Buluşmada iki de panel gerçekleştirilecek. Özel oturumun ardından, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Yücel'in moderatörlüğünü üstleneceği 'Sürdürülebilir Tarım' konulu panelde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Migros Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği Genel Müdürü İsmail Peker ve Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil birer konuşma yapacak. Ardından ise, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı Ejder Oruç'un moderatörlüğünde "Dijital Tarım" konusu işlenecek. Panelde Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Turan, TETA Teknik Tarım Genel Müdürü & Tarım 4.0 Derneği Başkanı Sümer Tömek Bayındır, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortak Tülin Akın konuşacak.



PROGRAM

● 09:30-09:35 AÇILIŞ KONUŞMASI

Sn. Ercan Demir Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni



● 09:35-09:50 AÇILIŞ KONUŞMASI

Sn. Mahmut Özgener İzmir Ticaret Odası Başkanı



● 09:50-10:05 AÇILIŞ KONUŞMASI

Sn. Yavuz Selim Köşger - İzmir Valisi



● 10:05-10:30 ÖZEL OTURUM

Türkiye Yüzyılında İklim Değişikliği Ekseninde Sürdürülebilir Tarım Perspektifi Sn. Prof. Dr. Necdet Budak-Ege Ü. Rektörü



● 10:30-10:45 KAHVE ARASI



● 10:45-12:00 PANEL - SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

MODERATÖR: Sn. Prof. Dr. Banu Yücel - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

PANELİSTLER: Sn. Prof. Dr. Meltem Onay- Cemre Sürdürülebilir Tarım - Gıda Platformu Kurucu Ortak / Sn. Mustafa Özen - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü / Sn. Yener Arslan - Migros Meyve Sebze Pazarlama Direktörü / Sn. Hayrettin Uçak - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı / Sn. İsmail Peker - S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği Genel Müdürü / Sn. Ümit Savcıgil - Pınar Enstitüsü Direktörü



● 12:00 - 12:10 KAHVE ARASI



● 12:10-13:30 PANEL - DİJİTAL TARIM

MODERATÖR: Sn. Ejder Oruç - T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı



PANELİSTLER: Sn. Prof. Dr. Metin Turan - Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölüm Başkanı / Sn. Sümer Tömek Bayındır - TETA Teknik Tarım Genel Müdürü &Tarım 4.0 Derneği Başkanı / Sn. Dr. Erçin Güdücü - İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri / Sn. Ali Rıza Ersoy - ION Academy Kurucu / Sn. Tülin Akın - Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortak



NİDA ALADAĞ