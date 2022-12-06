Asgari ücret için ilk toplantı yarın

MİLYONLARCA çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrilinken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak ücretin belirlenmesi için ilk resmi toplantısını yarın gerçekleştirecek. İkinci toplantı ise 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. TÜRK-İŞ'in yanı sıra iş dünyası ise 8-8 bin 500 TL'ye sıcak bakıyor. Son olarak Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "İnsanca bir asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerekir." diye konuştu.

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