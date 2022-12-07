20 firmaya fahiş fiyat soruşturması

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren 5'i zincir market 20 teşebbüs hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri yönündeki iddialar üzerinden soruşturma başlattı. Kuruldaki sözlü savunma toplantısına Kurul Başkanı Birol Küle, soruşturma heyeti ve firmaların temsilcileri katıldı. Tarafların yazılı savunmalarının tamamlandığını belirten Küle, sözlü savunmaların ise bugün alınacağını söyledi. Kurul kararında soruşturmada yer alan 5 zincir marketle ilgili "4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri sonucuna ulaşılmıştır" denildi. Firmalarla ilgili nihai karar 15 gün içinde açıklanacak.

DURSUNBEY'DE ZİNCİR MARKETLERE SIKI TAKİP

BALIKESİR'İN Dursunbey ilçesinde zabıta ekipleri ulusal marketlerde denetleme gerçekleştirdi. Denetimlerde raf ve kasa fiyatı uymayan ürünler tespit edilip cezai işlem uygulandı. Ekipler zincir marketlerde depo, raf ve kasa fiyatı uyumluluğu ve ürünlerin tüketim tarihi kontrollerini gerçekleştirdi. Dursunbey Belediyesinden yapılan paylaşımda, "Zabıta Amirliği ekiplerimizin, vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için sürdürdüğü denetimler devam ediyor. Yönetmeliklere aykırı davranan işyerleri hakkında tutanak tutuldu" denildi. Denetimler esnasında kasa ile raf fiyatları tutmayan zeytinyağında etiket fiyatının 68 TL, kasa fiyatının ise 88 TL olduğu belirtildi.

SUAT SALGIN