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Haberler Ekonomi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi 6 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2022

07.12.2022, 09:26

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklara ilişkin detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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