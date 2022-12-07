Arkas’a İspanya’dan ‘Türk Firma’ ödülü

ARKAS, merkezi Madrid'de bulunan Türk-İspanyol Resmi Sanayi ve Ticaret Odası tarafından Türk Firma kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu yıl 7. kez düzenlenen ve Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilere faaliyetleriyle katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşların ödüllendirildiği törende ödülü Arkas adına Arkas Line CEO'su Can Atalay aldı. Arkas Line CEO'su Atalay, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın mesajını iletti. Arkas mesajında, "Arkas Holding'in ödüle layık görülmesi ile büyük gurur duyuyorum" dedi.

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