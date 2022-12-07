"Ortalamayı yükselten asgari ücret getiriyoruz"

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İlk toplantı bugün, ikincisi 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren tarafları, taleplerini masaya yatıracak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti artırdığımız zaman, reel ücretler de yeniden ayarlanıyor. Dolayısıyla ortalamayı yukarıya doğru taşıyan bir asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmek isterim." dedi.

ŞU AN YÜZDE 37'DE

Bakan Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK)

28. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işçi ve işveren sendikalarını birlikte ele almak gerektiğini ifade etti. Bakan Bilgin şöyle konuştu: "İşverenler TİSK'i kurduğunda onların karşısında üretim sürecinin diğer vazgeçilmezi emeği görüyoruz. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK var. Sosyal barışı inşa eden bir taraf olarak TİSK'i, diğer taraf olarak da emeği yani işçi sendikalarımızı eşit eksende görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde geçen yıl uyguladığımız asgari ücret politikası fevkalade önemlidir. 'Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Bu bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretli oranı şu anda yüzde 37."

Bu arada TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında toplanıp asgari ücret görüşmelerinde izlenecek yol haritasını belirleyecek.

BEŞTEPE'DE EYT TOPLANTISI

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında EYT düzenlemesi ile ilgili Beştepe'de toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı. Toplantıda AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.