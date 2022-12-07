Tarım milli güvenlik meselesidir

Tarım sektörünün nabzı Yeni Asır'ın düzenlemiş olduğu Yeni Asır Tarım Buluşmasında atarken, son olarak düzenlenen "Dijital Tarım" konulu panelde önemli mesajlar verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı Ejder Oruç moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Dijital Tarım' konulu panele, Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Turan, TETA Teknik Tarım Genel Müdürü ve Tarım 4.0 Derneği Başkanı Sümer Tömek Bayındır, İTB Genel Sekreteri Erçin Güdücü, ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy ve Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Tülin Akın panelist olarak katıldı.

İNSANLIĞA ÖNEMLİ KATKI

Panelde konuşan Bakan Danışmanı Ejder Oruç, "Tarım ve orman vizyonumuzun önemli hamlelerinden biri de üretimde sürdürülebilirlik için planlamayı, planlama için ise ileri teknolojiyi önceleyerek tarım politikalarını oluşturmaktır. Bunun için önümüzdeki dönemin en önemli paradigma değişimi planlı üretim dönemine giriyor olmamızdır. Üretimde planlamayı esas alan bir döneme giriyoruz. Sayın bakanımızın da dediği gibi; bizim için gıda meselesi bir milli güvenlik meselesidir" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin selamını ileterek sözlerini sürdüren Danışman Oruç, "Toprağın, suyun ve çevrenin kıymetinin daha iyi anlaşıldığı günümüzde tarım ve orman sektörünün yeni bir vizyonla geleceğe hazırlanması gerekiyor. Gelinen süreç gıda için doğal kaynakların, doğal kaynaklar için çevrenin, çevre için ise teknolojinin ve en zorlu şartlarda bile üretimden vazgeçmemenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Uluslararası alanda ortaya çıkan gıda arz güvenliğinde hayati öneme haiz inisiyatifle sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı dokunuş 'Karadeniz Tahıl Koridoru' sürecini getirmiştir. Bugüne kadar tahıl koridorundan 12 milyon ton tahıl taşınmıştır. Bunun yüzde 61'i Avrupa'ya, yüzde 26'sı Asya'ya, yüzde 13'ü de Afrika'ya gitmiştir. Ülkemizin bu girişimi insanlığa yapılan önemli bir katkıdır. Üretimde planlamayı esas alıyoruz. Gıda meselesi milli güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.

Karlı, çevre dostu işletmeler artmalı

3 BİN 500 ENDEMİK TOHUMUMUZ VAR

Panelistlerden Prof. Dr. Metin Turan, tarım konusunda pek çok kurumun çalıştığını fakat en önemli eksikliğin bir araya gelememek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Turan, "Önceden olsa olsa metoduyla çalışıyorduk. Tarımcılar olarak biz hep tahmine ve tecrübeye dayalı çalıştık. Ta ki küresel ısınmaya kadar. Artık bunlar pek işlemiyor. Ülkemiz o kadar önemli bir coğrafyaya sahip ki; 12 bin 500 tohum çeşidimiz var ve bunların 3 bin 500 tanesi endemik. Dünyada pek çok insan araştırmalar yapıyor. Küresel ısınmaya bağlı değişkenleri görüyoruz. Bu değişkenleri görerek bir şey yapmamak, bunları izlemeden karar oluşturmak bizleri çok farklı noktalara götürüyor" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ TARIM DEVRİMİ IHANETIN BASLANGICI

ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy, endüstrinin olduğu gibi tarımın da 4 tane devrimi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Benim hoşuma giden kısmı ilk tarım devrimi ve yerleşik hayata geçmemiz. İkinci tarım devrimi ise tarımın ticarileşmesidir. Üçüncü tarım devrimi ise otomasyon ve kimsasalların kullanılmasıdır. Güya verimlilik. Bu devrim ihanetin başlangıcıdır. Çok büyük hatalar yaptık ve bizim bundan sonra bir şeyler yapmamız lazım. 2050 yılından sonra ben burada olmayabilirim ama oğlum burada olacak. Biz de bağımızı kurduk. Nasıl bir tarım yapacağımızı düşünürken permakültür kavramıyla karşılaştım. En basit anlatımıyla ormanın yaptığını yap ve yapmadığını yapma. Yani kadim bilgi ve üçüncü tarım devrimi öncesi tarım bilgisini kastediyoruz. Bir dönümlük bağımızda üçüncü senenin sonunda iki misli başarılı olduk."

YÖNLENDİRME ÜZERİNE VERI GÖNDERMELIYIZ

Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Tülin Akın, "Bu çiftçiler kendi üretim kararını alan çiftçiler. Bunlara tarım işletmeleri diyoruz. Bunların yüzde 90'ı bu şekilde çalışıyor ve geri kalanı endüstriyel üretim yapıyor. Teknoloji konusunda da endüstriyel üretim yapan çiftçilerden gerideler. Bizim üretimimiz Ortadoğu ve Afrika'daki ile daha çok benzerlikler taşıyor" dedi. Türkiye'de çiftçilerin, teknolojiye ve sosyal yaşama uzak olduğunu dile getiren Akın, "Çiftçilerin ekonomik durumu ne kadar iyileşirse iyileşsin yine de göç ediyorlar. Bütün bunların sonucunda bizim teknolojik olarak çiftçilere değerlendirilmiş ve yönlendirme üzerine veriler göndermemiz gerekiyor" diye konuştu.

TARIMDA ANADOLU KÜLTÜRÜ YÜKSELİSTE

Tarım 4.0 Derneği Başkanı Sümer Tömek Bayındır şu görüşleri dile getirdi: "Tarımda ne kadar döngüselliği sağlarsak, o kadar verimli oluyoruz. Döngüsellik bozulduğu zamanlarda ise kayıplarımız oluyor. Çağdaş tarımda artık eskiyi keşfediyoruz. Özellikle Anadolu kültürünün yükselişte olduğunu gözlemliyoruz. Bunları özetlememin sebebi ne kadar başarılı bir döngüsellik yaparsak, o kadar da işletmenin karlı ve çevre dostu olduğunu gözlemleyebiliyoruz."

ÇOK İYİ BİR AR-GE EKOSİSTEMİ GEREKLİ

İTB Genel Sekreteri Erçin Güdücü, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi sürecini anlattı. Güdücü, "Türkiye aslında bilişim alanında çok başarılı işler yaptı. Bizde bilişim gücü var. Çok değerli insan kaynağı ve girişimcilik var. Dolayısıyla tarım ile dijitalleşmeyi birleştirirken bizim çok iyi bir Ar-Ge ekosistemi kurmamız gerekiyor. Bu sistemin diğer teknoparklardan farkı var. Tarım ve hayvancılıkta mutlaka sahaya inmeye ihtiyacınız var" dedi.

MERT ALPDÜNDAR