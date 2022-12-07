THY’nin değeri Lufthansa’yı geçti

TÜRKİYE'NİN bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) piyasa değeri, Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa'nın piyasa değerinin üstüne çıktı. Borsa İstanbul'da işlem gören THY'nin piyasa değeri, önceki gün hisse fiyatının yüzde 8 artarak 138,60 liraya çıkmasıyla 191,3 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin hisse fiyatı, yılbaşından bu yana rekor üzerine rekor kırarak yüzde 592,3 arttı. Böylece cari kurla (19,56 lira) 9,78 milyar euroya ulaşan THY'nin toplam piyasa değeri, Lufthansa'nın 9,28 milyar euro olan değerini geride bıraktı. Lufthansa Grubu, Kovid-19 nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti

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