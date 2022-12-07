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Haberler Ekonomi Zincir mağazalar kararı Resmi Gazete'de: Verileri Ticaret Bakanlığı'na aktaracaklar

Zincir mağazalar kararı Resmi Gazete'de: Verileri Ticaret Bakanlığı'na aktaracaklar

Zincir mağazaların satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sitesine aktarılmasına karar verildi. Buna göre; tüketim mallarının satışını yapan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Bakanlığın sistemine bildirecek.

07.12.2022, 08:35

Zincir mağazalar kararı Resmi Gazete’de: Verileri Ticaret Bakanlığı’na aktaracaklar

Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüketim mallarının satışını yapan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.

Resmi gazetede yayımlanan açıklama şöyle:

"MADDE 1- 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Veri paylaşımı

MADDE 12/Ç- (1) Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

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