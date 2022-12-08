Ziraat Bankası, tarımda yıl sonu hedefini Kasım’da aştı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası'nın tarım bankacılığında belirlediği "tarım ekosisteminin finansmanı" stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi miktarının hem de kredi kullanan çiftçi sayısının önemli miktarda arttığını belirten Alpaslan Çakar, "Bugün itibarıyla 930 bini aşan çiftçimizin Bankamızdaki tarım kredisi miktarı 211 milyar TL'ye ulaştı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 88'i faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor" dedi.

225 MİLYARA ULAŞACAK

2022 yıl sonu itibarıyla tarım kredilerindeki artışın yüzde 100 üzerinde olacağını belirten Çakar, "Toplam tarım kredilerimiz 210 milyar TL'yi aştı. Bizim 2022 yıl sonu tarım kredisi hedefimiz 200 milyar TL düzeyindeydi. Ancak, mevcut kredi talebi ve artış hızı 2022 yıl sonunda kredi rakamımızın 225 milyar TL'ye ulaşacağını gösteriyor. 2022 yıl sonu için kredi kullanan çiftçi sayısında kendimize 1 milyon çiftçi hedefi belirlemiştik. Kalan sürede bu hedefimize de ulaşmayı istiyoruz. Ziraat Bankası için tarım dün olduğu gibi bugün de birinci öncelikli sektör. Bu böyle olmaya da devam edecek. Tarımsal üretimin artırılması ve sürdürülebilirliği için gereken finansal desteği vermeye her zaman olduğu gibi hazırız. Üreticilerimiz kullandıkları her türlü tarımsal girdinin finansmanı için ihtiyaç duydukları krediyi Ziraat Bankası'ndan alabilirler" dedi.