Bakan Nebati açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için vergi incelemesi ve denetimler ile Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetiminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

'BUGÜN İTİBARIYLA 1 MİLYON MÜKELLEF NEZDİNDE DENETİM HEDEFİNE ULAŞTIK'

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl tamamlamış olduğumuz vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını da aşarak göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştık.





"CEZA KESMEYİ DEĞİL REHBERLİK ETMEYİ VATANDAŞIMIZIN HAKKINI KORUMAYI AMAÇ EDİNDİK"

Yaptığımız vergi incelemeleri ve denetimlerde ceza kesmeyi değil rehberlik ederek vergiye gönüllü uyumu artırmayı, vergi kayıp ve kaçağını engelleyerek daha adil bir vergi sistemi inşa etmeyi ve mükellef haklarını da gözeterek her bir vatandaşımızın hakkını korumayı amaç edindik.

Yürütülen vergi incelemeleri ve denetimlerde bir milyon hedefine bizi ulaştıran Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız Vergi Müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığımız bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarıma özverili ve yoğun çalışmaları için teşekkür ediyorum.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Kayıt dışı ekonomi, piyasa bozucu faaliyetler ve vergi kaçakçılığıyla mücadele için vergi incelemeleri ve denetimlerle her zaman olduğu gibi bundan sonra da sahada olmaya devam edecek, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."