Bakanlardan Türkiye 2023 Zirvesi’nde kritik mesajlar

Turkuvaz Medya Merkezi'nde Sabah Gazetesi ve A Para'nın ortaklaşa düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri programında konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son zamanlarda küresel bir enerji dar boğazından geçiyoruz. Dünyadaki bu kaotik düzene rağmen Türkiye'nin bu süreçten pozitif ayrışması, bugün anlamak için düne bakmamız gerektiğin söylüyor. Türkiye bu süreçten daha da güçlenerek çıkmanın yollarını arıyor" dedi.

KARAR MÜHENDİSLERİN

Türkiye artık birilerini tahakkümü altına olan bir ülke olmadığını ifade eden Bakan Dönmez; "Her alanda tam bağımsızlık hedefi sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyondur. Denizlerimizde arama ve sondajlarımız kendi insan kaynaklarımız ve yerli teknolojimizle yapıyoruz. Kuyularımızın yerini artık mühendislerimiz belirliyor. Kararı mühendislerimizi veriyor. Nice engellemelerden geçtik. Hiçbirini aldırmadık. Bu yol enerjide bağımsız Türkiye'nin yoluydu. Denizden gelecek gazı ayrıştıracak Filyos Kara Gaz İşleme Tesisimizin yüzde 85'i tamamlandı. Deniz altındaki boru hattını biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştık. Sakarya Gaz Sahası'nda arı gibi, gece gündüz demeden çalışan bir ekip var. İnşallah Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak" diye konuştu.

Bakan Dönmez, Silivri Doğalgaz Depolama tesisinin 4.6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını ifade ederek, şöyle devam etti: "İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışını gerçekleştireceğiz. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisimizin genişletme fazı devam ediyor. 2 kara, 2 deniz toplam 4 LNG tesisini devreye aldık. Saros FSRU tesisimizin inşası devam ediyor. Onu da, inşallah, yakın zamanda hizmete alacağız" diye konuştu.

'YIL SONUNDA NETLEŞECEK'

Türkiye'nin gaz merkezine dönüşmesine ilişkin de doğalgazın üretilmesi, ithal edilmesi, ticaretinin yapılabilmesi ve ihraç edilebilmesi için yeterli altyapıya, teknik donanıma, uluslararası bilgi ve birikime sahip bulunduğunu aktaran Dönmez "Amacımız bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek. İnşallah bu konudaki yol haritamızı yılsonuna doğru netleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ UYDUMUZ TÜRKSAT 6A CUMHURİYET'İN 100. YILINDA UZAYDA

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, programda yaptığı konuşmada milli uydumuz TÜRKSAT 6A'ya değindi. Geçen yıl, TÜRKSAT 5A ve 5B'yi uzaya fırlattıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Haziran'da devreye aldık. Uydularımız dünyanın 3'te birinden fazlasına hizmet veriyor. 8 Milyar dolarlık bir projeyi, Bolu Dağı tüneli gibi 20 senede mi yapmak işimize gelir, finansal bir model bularak, 3-4 yılda yapmak mı işimize gelir? Bakanlığımızın uzmanları bir model hazırlıyor. Kamu Özel işbirliğiyle yaptığımız ihaleler, kamuya açık ihalelerdir. Bizim açımızdan en uygunu kamu yararına olanıdır. Türkiye bu projeleri başarıyla bitirerek, ülkemize nefes aldırdı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde130 bin araç geçiyor. Yapılmasaydı İstanbul kitlenecekti. Osman Gazi Köprüsü ve devamındaki organize sanayi bölgelerindeki üretim artıyor. Güvenli yollar sayesinde vatandaşlarımızın hayatını kurtarıyoruz. Emisyonu azaltıyoruz" diye konuştu.

"KASADAN KURUŞ ÇIKMIYOR'

SADECE kara yolu olarak düşünmemek gerektiğini de sözlerine ekleyen Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı 10 milyar euroluk yatırım. Devletin kasasından tek kuruş çıkmıyor. Bunlar uzun soluklu yatırımlar. 2053 yılına kadar yatırımlarımızı planladık. 198 milyar dolar yatırımı planladık. TÜRKSAT 6-A yerli ve milli uydumuz. Üretim süreçleri devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılında uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız" dedi.

'İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNU YAKINDA AÇACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'dan günde 670 bin vatandaşın faydalandığını söyledi. "İstanbul sürekli yatırım ister" diyen Ulaştırma Bakanı, "Bakanlık olarak İstanbul'a önemli metro yatırımlarımız var. İstanbul Havalimanı Metrosu'nu önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. 120 kilometre hızla dünyanın en hızlı metrolardan birisi. Türkiye'nin ise en hızlısı. Şehir hastanesinin metrosunu da açacağız. Diğer metro hatlarını 2023 yılı içinde bitirip, İstanbul'a nefes aldıracağız. 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmak öyle kolay değil. Yaptıklarımızla yetinmedik, yapacaklarımız da bugünden belli" şeklinde konuştu.



YENİ YILDA 'YESİL BİNA' DÖNEMİ BASLAYACAK

TÜRKİYE 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu. İnşaat sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Deprem dönüşümüne girmesi gereken 6 milyonu aşkın sağlıksız yapı stoku bulunuyor. Hedefimiz 2035 yılına kadar tüm bu yapı stokuyla ilgili deprem dönüşümünü başlatmaktır. Bu bir siyaset üstü mesele" ifadelerini kullandı.

KENDİNE YETEN ÜLKE

KENDİNE yeten ülke olma hedefiyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlandıklarını belirten Bakan Kurum, "Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar uygulamasına yılbaşı itibariyle 81 ilimizde başlıyoruz. Bu çalışmamızla; 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfı en az 'B' olacak şekilde inşa edilecek ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaları zorunlu hale gelecek. Her projede kendi kendine yeten binalara gitmek zorundayız. Biz de binalarımızı yeşil bina olacak şekilde düşünmek zorundayız. Bu sayede ülkemizin enerji ithalatı faturasını da yıllık 5 milyar lira azaltmış olacağız. 2030 yılından itibaren tüm binalarımızı 'Yaklaşık sıfır enerjili, yeşil bina' olarak inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yağmur suyu depolama sistemlerini zorunlu hale getirdiklerini de belirten Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışının da İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünde yapılacağını dile getirdi.

250 BİN KONUT VERİLECEK

KURUM, "Dünyada sosyal konut üretiminde lider ve örnek bir Türkiye var. TOKİ Başkanlığımız eliyle son 20 yılda 26 bin sosyal donatısıyla birlikte 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik. Üretmeye de devam ediyoruz. 81 ilimizde tam 750 şantiyemiz var. 5 milyon 135 bin başvuru kuraya katılmaya hak kazandı. Şu anada kadar 30 ilimizde 63 bin konutumuzun hak sahiplerini şeffaf bir şekilde kuralarını çekerek belirledik. Mart ayına kadar da bütün kuralarımızı tamamlayacağız. Hızlı şekilde inşaatlarımızı yapacağız. 2 yıl içerisinde 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

'SÖZLESMELİ ÜRETİMİ ZORUNLU KILACAĞIZ'

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri uygulamaları anlattı. Şu anda dünyanın tarım ve gıda, su ve enerji konularına odaklandığını, bakanlığın da tüm bu konular ile ilgilenmek durumunda olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, "Önce iklim değişikliği, sonrasında küresel salgın, ardından da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu üç konu da zirve yaptı" diye konuştu.

"DOĞRU POLİTİKALAR İZLEDİK"

"20 yıldan beri izlemiş olduğumuz doğru, yerinde ve dozunda politikalarla bu tür zamanlarda en temel kriter ve ölçüt olan bulunurluk konusunda Türkiye başarılı bir sınav vermiştir" diyen Bakan Kirişci, "Çünkü bulunmayan ürün en pahalı üründür. Bu tarım ürünü olabilir, tarımdan elde edilen gıda olabilir, su olabilir, enerji olabilir. Bulunurluğu sağlamış bir Türkiye var" dedi. Kirişci, son 20 yılda Türkiye'nin tarımsal üretimde elde ettiği artıştan ve bitkisel üretimin bu yıl 127 milyon tona ulaşacağından bahsederek, maliyetlerdeki ve kırsaldan kente göçte yaşanan artışa rağmen bu üretim rakamını yakalamanın başarı olduğunu anlattı.

GENÇLİK KONSEYİ KURULACAK

Bakan Kirişci, tarım ve orman konularında gelecek dönemde atacakları adımlardan bahsederek, gençlerin bu konulara ilgisini çekmek adına Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kuracaklarını söyledi. Kırsalda üretimle ilgili nüfusu tutmak için kadınlara yönelik sosyal güvenlik ile ilgili destek sağlayacaklarını anlatan Kirişci, "Bunların dışında başka ne tür çalışmalarımız var? Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız. Şu anda sözleşmeli üretip ülkede yok denilebilecek düzeyde. Şeker pancarı üreticisi ile şeker şirketleri arasındaki ilişki aslında sözleşmeli üretim oluyor. Ama biz istiyoruz ki arz ve talep arasında bir dalgalanma olmasın. Bunlar arasında seviyeli bir düzey sürekli korunsun. Burada herhangi bir şekilde ne arz açığı ne de arz fazlası olsun. Dolayısıyla sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getireceğiz. Bu da bizim için çok önemli bir konu" ifadelerini kullandı. Bakan Kirişci, tarımda gelirini garanti altına almak isteyen üretici için poliçe üretim konusuna ağırlık vereceklerini anlattı.

EN GELİŞMİŞ 10 ÜLKE ARASINA GİRME HEDEFİNE YAKLAŞTIK

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye 2023 Zirvesi - Para Sohbetleri programına çevrimiçi katıldı. Demir, son yıllarda milli ve yerli üretimin desteklenmesi ve savunma sanayiinde 'Tam Bağımsız Türkiye' olabilme hedefine inanan bir ekosistemle birlikte yol yürümenin sağlamış olduğu gücün Türkiye'yi farklı bir boyuta taşıdığını vurgulayarak, "Türkiye artık savunma sanayii alnında bir pazar değil, aktör olmuş durumdadır. Kendi kendine yetebilen, bunun yanında dost ve müttefiklerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen sektörümüz, artık dünyada adından söz ettirir hale gelmiştir" dedi. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projelerinin yürütüldüğünü hatırlatan Demir, "Geldiğimiz noktada yaklaşık 11 katlık bir artış ile 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Türkiye dünyada savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaşıyor. 20 yıl öncesine göre bugün çok ileri bir noktaya geldiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Savunma sanayiinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartı ihracattır" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİSİNDE TÜRKİYE TRENİ YAKALADI'

ZİRVEDE düzenlenen panellerde de önemli isimler konuştu. Savunma sanayisindeki son gelişmeleri anlatan ve bu alanda Türkiye'nin treni yakaladığını belirten katılımcılar, yerli ve milli ürünlerin dünyaya imzasını atacağını kaydetti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak projesinin 18 Mart 2023'te hangardan çıkarak motorunun çalışacağını söyledi. Kotil, "Milli Uçak 2017 itibarıyla başladı. 5 yıllık geçmişi var, çok hızlı yol aldı. Büyük teknoloji şirketleri şaşırıyor. İniş takımları takılmak üzere. Motoru takılacak ve kalkış takımı çalışacak. 18 Mart için gün sayıyoruz" dedi.

ŞU ANDA 6 BİN MÜHENDİS ÇALIŞIYOR

DÜNYA ülkelerinin savunma şirketlerinin örnek alınmaması gerektiğini belirten Kotil, "ABD ve Avrupa savaş uçaklarını 1960'larda tasarladı. O nedenle aceleleri yok çünkü envanterleri geniş. Onların Soğuk Savaş zamanlarını örnek alalım. Onlar yavaş yapsın biz hızlı yapacağız." şeklinde konuştu. Yılda ortalama 1.200 mühendis alımı yaptıklarını anlatan Temel Kotil, mühendis sayılarının 6 bine ulaştığı bilgisini verdi.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Karakaş da, HAVELSAN'ın 40 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatarak, "Bazı ambargolar bizi yavaşlatır ama aynı zamanda güçlendirir. Havelsan'ın hikayesi de Kıbrıs Harekatı sonrası uygulanan ambargoyla başlıyor. Askeri yazılımlarla başlayan, daha sonra simülatör ihtiyaçlarına yönelik çalışan bir şirketiz. Biz platform geliştirici olmak istemiyoruz, biz savunma sanayii firmalarının yazılım ve donanımlarına akıl katmak istiyoruz" dedi. Simülatörde dünya çapında bilinen bir firma olduklarını aktaran Karakaş, bu alanda ihracat yaptıklarının da bilgisini verdi.