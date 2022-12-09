Turizm sektörü Travel Turkey İzmir’de buluştu

16. Travel Turkey İzmir (TTI) Fuarı ve 2. TTI Outdoor Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. 11 Aralık'a kadar açık kalacak fuarda Türkiye'de sağlık ve kruvaziyer turizminin geliştirilmesi hedefleniyor. Fuarın açılış törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı (TTYD) Oya Narin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Bakanlık yetkilileri katıldı.

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