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Haberler Ekonomi Yabancı yatırımcı hisse alımına geçti

Yabancı yatırımcı hisse alımına geçti

YURT dışındaki yatırımcılar 2 Aralık haftasında 339,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Böylece yabancı ülkelerde yerleşik kişilerin 25 Kasım itibarıyla 25 milyar 717,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Aralık’ta 26 milyar 740,1 milyon dolara çıktı

9.12.2022

Yabancı yatırımcı hisse alımına geçti

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 339,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Aralık haftasında net 339,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 36,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

BORÇLANMA SENEDİ SATTILAR
Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Kasım itibarıyla 25 milyar 717,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Aralık'ta 26 milyar 740,1 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 215,7 milyon dolardan 1 milyar 186,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 105,8 milyon dolardan 104,6 milyon dolara geriledi.

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