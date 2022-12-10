Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze ve Et Pazarlama Direktörü Yener Arslan, tarımın sürdürülebilirliği ile iklim değişikliğinin tarım ve gıda sektörleri üzerindeki etkilerini azaltabilmek üzere Migros'un yürüttüğü çalışmaları anlattı. Yener Arslan, "Gıda imhalarının azaltılması odaklandığımız alanlardan biri. Migros olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, 2030 yılına kadar gıda imha oranlarını yüzde 50 indirmeyi hedefliyoruz. Tarladan satış noktasına kadar olan zinciri ve son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin değerlendirilmesini kapsayan Gıda Geri Kazanım Hiyerarşisini dikkate alan bir model kuruyoruz" dedi.

ÜRETİCİYE HEP DESTEĞİZ

Gıda arz güvenliği için; veriye dayalı planlı tarım yapılması, su kaynaklarının korunması ve izlenmesinin gereğine işaret eden Arslan, "Türkiye'nin açık ara en çok meyve sebze satan şirketi olarak, yıllık 350 bin tonluk satışımız var. Migros'un cirosunun yüzde 77'si tarıma dayalı. Dolayısıyla gıdanın sürdürülebilirliği en önemli konularımız arasında. Tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçimizin emeğinin karşılığını güvenle alabilmeleri için önemli destekler sağlıyoruz. Üretimin dijital dönüşümünü destekliyor, tarımda dijitalizasyona yatırım yapıyoruz. Bunun bir ayağında da blockchain teknolojisini bir ilk olarak, müşteriye taşıdık. Müşterilerimiz, MB logolu 750 çeşidin üzerindeki meyve ve sebzenin yolculuğuna, Migros Money uygulamasındaki 'Migros Blockchain' menüsünden ulaşabiliyor" dedi.

İYİ TARIM UYGULAMALARI

Migros'un İyi Tarım Uygulamaları (İTU) usul ve esaslarına uygun üretilen ürünleri tüketicilerle buluşturan ilk perakendeci olduğunu vurgulayan Arslan, şu bilgileri verdi: "İTU ile Türk gıda perakendesinde bir standart yarattık. İTU Sertifikalı ürün tedarikimiz bugüne kadar toplam 1 milyon tona ulaştı. Çiftçilerimizle Türkiye'nin tarım haritasını çıkarıyoruz. Yerelden alınan ürünlerin aynı bölgede satışının önceliklendirilmesi üzerine geliştirdiğimiz model ile o coğrafyanın ürünlerini yerel ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.

GIDA İMHA ORANI DÜŞECEK

Yener Arslan, "Migros olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, 2030'a kadar gıda imha oranlarını yüzde 50 indirmeyi hedefliyoruz. Tarladan satış noktasına kadar olan zinciri ve son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin değerlendirilmesini kapsayan Gıda Geri Kazanım Hiyerarşisi'ni dikkate alan bir model kuruyoruz. Besleyici değerini koruyan olgun meyve sebzeleri ve tüketim tarihi yaklaşan gıdaları yüzde 25-50 indirimli olarak satışa sunuyoruz. Ayrıca gıda israfıyla mücadele hedefimize tedarikçi ve üreticilerimizi de dahil ediyoruz. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nce başlatılan '10x20x30' girişimine 26 gönüllü tedarikçimizle katılan ilk Türk perakende şirketiyiz" açıklamasında bulundu.

TOLGA TEKİN