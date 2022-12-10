Nebati: Vergi denetiminde 1 milyon mükellefe ulaştık

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya paylaşımında, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için yoğunlaştırdığımız vergi incelemesi ve denetimlerle Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik. Geçen yıl tamamladığımız vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını aşarak göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine ulaştık. Yaptığımız vergi incelemeleri ve denetimlerde ceza kesmeyi değil rehberlik ederek vergiye gönüllü uyumu artırmayı, vergi kayıp ve kaçağını engelleyerek daha adil bir vergi sistemi inşa etmeyi ve mükellef haklarını da gözeterek her vatandaşımızın hakkını korumayı amaç edindik" ifadelerine yer verdi.

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