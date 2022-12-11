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Haberler Ekonomi EYT için gözler Kabine'de! Başkan Erdoğan açıklayacak

EYT için gözler Kabine'de! Başkan Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de toplanacak. Çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeler, toplantının öncelikli gündemi olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, memur ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum ele alınacak. Terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar da gündemde. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu? sorularının cevabını haberimizde derledik.

11.12.2022, 18:09

EYT için gözler Kabine’de! Başkan Erdoğan açıklayacak

Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Erdoğan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor.

En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek

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