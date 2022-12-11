EYT’de gözler yarınki kabinede

Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin bu ay içerisinde Meclis'e gelecegini söyledi ancak yaş sınırı konusu henüz netlik kazanmadı. EYT düzenlemesinde yaş sınırı olup olmayacağı merakla bekleniyor. Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki sunumunda konuşan Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırına değinmedi, "En kapsamlı düzenleme" yapılacağını ifade etti. Yaş belirsizliği beraberinde yeni iddiaların da ortaya atılmasına yol açtı. Buna göre, masada iki seçeneğin olduğu belirtiliyor. Yaş sınırı kadınlarda 46, erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmayacak.

YAŞ İÇİN YENİ İDDİALAR

Bu konuda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği belirtiliyor. EYT düzenlemesinin yarınki (12 Aralık) muhtemel Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenirken, gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak.

PRIM IÇIN FARKLI ALTERNATIFLER

EYT düzenlemesinde görüşmeler hızlandı. EYT'de prim şartı net. O da 5000 gün. EYT hakkıyla emekli olmayı bekleyen ancak primi yetmeyenler, eksik sürelerini tamamlama telaşında. Bu anlamda herkes için farklı alternatifler var. 8 Eylül 1999'dan önce çalıştığı halde sigortası yapılmayanlar veya bu tarihten sonra başlatılanlar da çare arıyor. İşte bu durumdaki sigortalının imdadına 'borçlanma', 'hizmet tespit davası' gibi seçenekler yetişiyor. Kadın ve erkek sigortalılarının eksik günlerini borçlanmayla tamamlama imkanları bulunuyor. BU da doğum, askerlik, staj ve yurtdışı borçlanmasıyla mümkün oluyor. Yıpranmaya tabi çalışmalarda 23 Mayıs 2002 tarihine kadar olan çalışmaların dörtte biri kadar işe giriş tarihi geri çekiliyor. Çalışan annelerin doğum borçlanması hakkı var. Eksik günleri geri kazandığınız takdirde emeklilik başlangıcınız 8 Eylül 1999 öncesine çekileceğinden, EYT düzenlemesinden yararlanabilirsiniz.