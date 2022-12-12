EYT yeniden görüşülsün talimatı

Yılın sonuna yaklaşılırken Türkiye'nin gündemindeki en önemli konular emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücrete yapılacak zam oldu. Son olarak Külliye'de gerçekleşen EYT toplantısında yaş sınırı için de alternatifler gündeme geldi. Yaklaşık 2 milyon kişiyi etkileyecek düzenleme için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırının tartışılmaya başlanması tepkiye neden oldu.



TELEFON YAĞDIRDILAR

EYT'liler yaşla ilgili gelişmeler üzerine yeniden harekete geçti. Özellikle yaş sınırlamaları nedeniyle düzenlemeden yararlanamayanlar milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu. Tepkiler üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan konunun yeniden görüşülmesi talimatı verdi. AK Parti kulislerinde yeni asgari ücret için 8 bin-8 bin 300 lira arası bir rakamın konuşulduğu belirtilirken, refah payı verilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Yaş koşulu iddialarına Türkiye Emekliler Derneği'nden de tepki geldi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Bu sorunun tek ve kalıcı çözümü, yaş şartının tamamen kaldırılmasından geçer" dedi.



SON NOKTAYI KOYACAK

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı bugünkü Kabine toplantısında olacak. Yaş sınırı konusunda son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koyması bekleniyor. Erdoğan'ın bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'ndan yeniden bir değerlendirme yapmalarını istediği ifade ediliyor. EYT'de tarih, prim, yıl, başvuru, tazminat, aylık konuları da bu çalışmayla netleşecek.



HAZAL ATEŞ

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