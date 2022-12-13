İzmir Birliği’ne büyük onur

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) bünyesinde yazılımcı bilgi işlem uzmanı olarak çalışan Onur Küçükkeleş'in, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen yazılım sınavında üstün performans göstererek dereceye girmesi esnaf teşkilatında sevinçle karşılandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi'nde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın'ın eğitim brifinginin ardından düzenlenen törende ödülünü alan Onur Küçükkeleş, başarısının ardında İESOB yöneticilerinin verdiği desteklerin yattığını söyledi. Küçükkeleş'e ödülünü Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın sundu.

2 YILDA 10 YILLIK GELİŞME

İzmir Birliği'ndeki çalışmalarında dijital ortamda esnaf sanatkarların iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması için çaba gösterdiklerini hatırlatan Küçükkeleş, "Özellikle son 20 yılda tüm dünyada dijital teknoloji önemli gelişmeler gösterdi ve her geçen gün durmadan ve daha hızlı şekilde kendini yenilemeye devam ediyor. İzmir Birliği'nde başkanımız Zekeriya Mutlu'nun katkıları ile çalışmalarımızı esnaf camiasına doğru rehberlikler verebilmek adına yoğunlaştırıyor, öneriler geliştiriyoruz" dedi. Ticari ve sosyal hayatta dijital teknolojinin gelişiminin pandemi ile hızlandığına dikkat çeken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, "Dijital dünyada yaşanacak 10 yıllık gelişme, korona salgınının koşulları ile 2 yılda gerçekleşti. Bugün bir aracı bile olmayan UBER, bir tane bile işyeri bulunmayan Çiçek Sepeti-Yemek Sepeti gibi programlar, üyelerimizin işlerine ortak olmuş durumdalar. Esnaf sanatkarlar da iş potansiyellerini artırmak, yarınlara daha güvenli bakabilmek için dijital dünyanın kurallarına uyum sağlamalı, mesleklerinde teknolojiyi kullanmalıdırlar" diye konuştu.

ESNAF CAMİASINA GURUR YAŞATTI

ONUR Küçükkeleş'in İzmir esnaf camiasına gurur yaşattığına da değinen Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalışma arkadaşımızı teşkilatımız adına biz de onore edeceğiz. Üyelerimizin ve odalarımızın yeniliklere uyumunu kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyor, bu çerçevede kalifiye, işin ehli uzmanların bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak esnaf teşkilatının yolunu aydınlatmayı hedefliyoruz. Dijital dünyaya ayak uyduramayan, faaliyetlerine yansıtamayan işletmelerin çoğunun, 2030 yılında işlevlerini sürdüremeyecek duruma gelecekleri öngörülmektedir. İESOB, odalarına ve kayıtlı esnaf sanatkarlarına yönelik çalışmalarına devem ederek Bilgi Çağının gereklerini yerine getirmeye özen göstermektedir."