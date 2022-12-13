İzmir’e 1,3 milyar liralık teşvik geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı listeye göre İzmirli 70 şirket daha 1,3 milyar tutarında teşvik almaya hak kazandı. Teşviklerin hayata geçmesiyle 981 kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bakanlığın ekim ayında yatırım teşvik belgesi düzenlediği 1201 projenin yatırım tutarı 43 milyar 608 milyon 933 bin 894 lira olarak hesaplandı. Yatırımlarla 26 bin 307 kişi işe yerleşecek. Öte yandan 128 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

44 TANESİ YENİ YATIRIM

İzmir merkezli 70 şirket de toplamda 1 milyar 383 milyon liralık destek alacak. Teşviklerin 36 tanesi imalat, 24 tanesi enerji, 9 tanesi hizmet, 1 tanesi ise tarım yatırımına verilecek. İzmir'de desteklenenlerin 44 tanesinin komple yeni yatırım olması dikkat çekti. İzmirli şirketler arasında en fazla desteği SDG Güneş Enerjisi Teknolojileri şirketi alacak. Şirketin Menderes'te kuracağı güneş paneli imalatı için Bakanlık 128 milyon 106 bin 266 TL değerinde teşvik verecek. Yılda 5 milyon panelin üretilmesinin planlandığı fabrikada 70 işçi istihdam edilecek. Marin Römorkör şirketinin Aliağa'da kuracağı tesis için ise Bakanlık 125 milyonluk teşvik sağlayacak. Özgörkey Otomotiv'in çatı GES projesi için de Bakanlık 88 milyon 821 bin 888 lira kaynak aktaracak.