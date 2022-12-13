‘Turizmde 2023 hedefimiz büyük’

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 2022 yılının sektör açısından en yüksek sezonlardan biri olduğunu belirterek, 2023 hedeflerinin daha da yükseldiğini söyledi. Fuar İzmir'de düzenlenen 16'ncı Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi'ndeki Bodrum standında sektör temsilcileriyle bir araya gelen Dengiz, yeni sezondan beklentilerinin arttığını vurguladı. Dengiz, "2022 yılı son yılların en yüksek sezonu olarak turizm sektörü açısından verimliydi. Bu yıl kenti 1 milyon 60 bin turist ziyaret etti. 75 bin kişi de cruise seferleriyle geldi. Özlenen günlere kavuştuk. Ukrayna Rusya savaşı ve yaşanan krizler bizlere bazı önemli dersler verdi. Alternatif pazarlara yönelmemiz gerektiğini ve nasıl alternatif ürünler çıkaracağımızı öğrendik" dedi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Önümüzdeki günlerde erken satış kampanyalarına başlayacaklarını ifade eden Dengiz, "Şubat ayında tabloyu daha net görebileceğiz. Bodrum, Ege ve Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin başarılı bir turizm sezonuna imza attığını belirten BODER Genel Sekreteri ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin ise 2023 yılında da bu trendin devam edeceğini söyledi. Bodrum'un sektörde önemli bir destinasyon olarak büyümeyi sürdürdüğünü dile getiren Girgin, "Bodrum, Ege ruhunu yansıtan önemli bir turizm kenti. Fakat rezidansa dönüşen oteller, sektör için tehlike unsuru. Otellerin oda kapasiteleri düşüyor ve yeni evler kentte bir nüfus yoğunluğu oluşturuyor" ifadelerini kullandı.



BODRUM'UN İL OLMASI DOGRU MU?

BODRUM'UN il yapılacağına yönelik bazı söylemler olduğunu kaydeden Girgin, "Bu durumu Bodrum'un geleceği için doğru bulmuyorum. Gerek altyapı gerekse de yoğunluk açısından kentin bunu kaldırması çok zor. Bodrum'un il olmaya değil planlamaya ve daha çok yatırıma ihtiyacı var. Bizler turizm sektörü temsilcileri olarak şehrimizin yararına olacak her türlü çalışmanın içinde yer almaya hazırız" görüşünü dile getirdi.

TOLGA TEKİN