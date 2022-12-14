Akgerman ailesi şirketleri sattı

İzmir iş dünyasının önde gelen ailelerinden Akgermanlar'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce kendileri ve 4 şirketleri için yaptıkları konkordato başvurusunu geri çeken baba Öner Akgerman ile oğulları Bülent ve Levent Akgerman, ellerindeki şirketlerin önemli kısmını sattı. Bu çerçevede aileye ait AKG Yalıtım A.Ş. ve AKG Gazbeton A.Ş.'nin İzmir, Kırıkkale ve Çorlu'daki fabrikaları el değiştirdi.

İzmir fabrikasını Kuşadası'nda ikamet eden Aydınlı ünlü işadamı Haşmet Akkuş, diğer iki fabrikayı ise Gaziantepli Konukoğlu ailesinin damadı Tansu Tuğlu kendi adına satın aldı. Ailenin kararıyla İzmir iş dünyasında bir dönem daha kapandı.

AYDINLI AKKUŞ ALDI

Aydınlı işadamı Haşmet Akkuş, AKG Yalıtım ve AKG Gazbeton'u da borçlarını üstlenme ve aileye bir miktar ödeme yapma şartıyla devraldı. AKG Yalıtım şirketinin yönetiminden Akgerman ailesi çekilirken yerlerine Haşmet Akkuş ve Fırat Akkuş geldi. Bu arada şirketin 55 milyon 190 bin lira olan sermayesinin de 433 milyon 562 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

TRABZONLU İŞADAMI İLE EL SIKIŞTILAR

AKGERMAN Ailesi, kültür balıkçılığı yaptıkları Ertuğ Balık ve More Deniz Ürünleri şirketleri için de yine bu sektörde yatırımları olan Trabzonlu işadamı Muhammet Ali Akyaz'la el sıkıştı. Akgermanlar bu iki şirketin yönetiminden de ayrıldı. Yerlerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Trabzonlu işadamı Muhammet Ali Akyaz, başkanvekilliğine ise Salim Bahçekapılı getirildi. Hisse devir işlemlerinin yıl sonuna kadar yetiştirilmesi planlanıyor. Bu iki şirketle birlikte Mordoğan ve Çandarlı'daki balık çiftlikleriyle Bornova'daki balık işleme tesisi Muhammet Ali Akyaz'a geçecek. Bu arada Bülent Akgerman, AKG Yalıtım'dan Çittur isimli turizm seyahat şirketini de devraldı.

ERHAN GÜLENÇ