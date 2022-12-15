Konaklama vergisi yeni yılda başlıyor

KONAKLAMA tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 2'lik konaklama vergisine tabi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Geceleme hizmetinin, sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecek. Uygulamada hizmetten yararlananın uyruğuna ya da mukimlik durumuna bakılmayacak, her şey dahil konseptli hizmetler de vergi kapsamında olacak.

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